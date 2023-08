Fed, Powell: “Nuovi rialzi dei tassi giustificati se l'economia non si raffredda”

Economia

Crisi Evergrande, la Cina fa paura. Banchieri centrali a Jackson Hole

Dal 24 al 26 agosto i banchieri centrali si riuniranno per fare il punto sulla politica monetaria. Fra i nodi dei tassi di interesse e di un'inflazione che galoppa, si impongono la “questione cinese” e la crisi del settore immobiliare cinese. Timori per una crisi finanziaria e una recessione che rischiano di travolgere il mondo intero

La crisi del settore immobiliare in Cina piomba su Jackson Hole, dove dal 24 al 26 agosto i banchieri centrali si riuniranno come di consueto per fare il punto sulla politica monetaria. Fra i nodi dei tassi di interesse e di un'inflazione che corre, si impone ora con forza la “questione cinese”: l'economia del Dragone non solo sta rallentando, ma è piegata da emergenze che rischiano di travolgere il mondo intero, andando a complicare il lavoro delle banche centrali, già in prima fila per cercare di spegnere la corsa dei prezzi

Nello scenario del Gran Teton National Park del Wyoming i riflettori sono puntati su Jerome Powell. Sarà infatti il presidente della Fed a guidare il simposio, che quest'anno ha il titolo di “Structural Shifts in the Global Economy”, e a delineare la possibile strada andando avanti per la banca centrale. Una strada su cui Pechino potrebbe avere un peso non indifferente