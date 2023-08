Nvidia comunica ricavi record: “Iniziata nuova era informatica”

Volano i ricavi di Nvidia, colosso americano di chip e Intelligenza Artificiale . Lo ha riferito la stessa azienda in riferimento alla sua trimestrale. Infatti, cifre alla mano, risultano più che raddoppiati, nel secondo trimestre dell’anno e in paragone allo stesso periodo del 2022, pari a 13,5 miliardi di dollari contro i 6,7 miliardi di dodici mesi prima. Gli utili, invece, sono passati dai 656 milioni di un anno fa a poco meno di 6,2 miliardi di dollari. Si tratta di numeri che hanno superato le aspettative degli analisti. E Nvidia prevede anche un ulteriore incremento delle vendite fino a circa 16 miliardi di dollari.

“Una nuova era informatica è cominciata”

“Una nuova era informatica è cominciata. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal calcolo generico al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa”, ha riferito Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia, a commento dei dati della trimestrale. "Durante il trimestre, i principali fornitori di servizi cloud hanno annunciato enormi infrastrutture AI Nvidia H100. I principali fornitori di software e sistemi IT aziendali hanno annunciato partnership per portare Nvidia AI in ogni settore. La competizione è in corso per adottare l'AI generativa", ha poi aggiunto.