Bloomberg: Huawei sta costruendo una rete segreta per i chip

Economia

Il decreto Omnibus ha ridotto lo stanziamento per la filiera della microelettronica da 630 a 520 milioni fino al 2027. Dal fondo da 4,1 miliardi istituito dal governo Draghi, 55 milioni andranno per la partecipazione di imprese italiane al partenariato europeo “Chips joint undertaking”. L’agevolazione tramite credito di imposta richiederà alle imprese interessate di certificare l’attività di ricerca e sviluppo secondo le regole del “bonus ricerca e innovazione” ma da oltre un anno manca il decreto attuativo

Il decollo della filiera sulla microelettronica rischia un cortocircuito a causa di un cavillo burocratico. La procedura per la certificazione delle imprese è ferma da oltre un anno a causa di un decreto attuativo non ancora approvato. Ecco le novità dopo il varo del decreto Omnibus

Licenziato dal Consiglio del Ministri lo scorso 7 agosto, il decreto Omnibus contiene tra l’altro nuove norme per la ricerca certificata sulla microelettronica in Italia. Fino al 2027 i fondi per le imprese che investono nel comparto scendono da 630 a 520 milioni di euro, finanziamenti non stanziati ex novo ma previsti dal Fondo per la microelettronica del 2021