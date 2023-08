Caro voli, Urso a Ryanair: "Se tagliano rotte, le riempiranno altri"

Economia

Caro voli, ecco come funziona l’algoritmo che stabilisce il prezzo

Il governo italiano ha decretato lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole in determinati contesti. L’Ue ha chiesto a Roma di fare chiarezza, mentre l’ad di Ryanair ha liquidato la questione come la fantasia di gente 'che guarda troppo Netflix', perché 'non ci sono algoritmi' e la compagnia 'non fa profili dei clienti”. Il Corriere della Sera ha potuto osservare come funziona uno di questi sistemi

L’intervento del governo italiano sul caro-voli continua a far discutere. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha infatti decretato lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Vietato inoltre fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo usato

Sul provvedimento è intervenuta la Commissione Europea, che ha chiesto al governo "chiarezza" sulla stretta alle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani. E l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, ha stroncato il decreto definendolo "ridicolo e illegale”, perché "interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue: è una roba populista e di stampo sovietico", quindi "da cancellare"