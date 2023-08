Zoom, stop ai dipendenti in smart working: devono rientrare in ufficio

Stop allo smart working per i dipendenti di Zoom . L'azienda ha affermato di ritenere che un "approccio ibrido strutturato" sia più efficace e che le persone che vivono entro 50 miglia (80 km) da un ufficio dovrebbero lavorare di persona almeno due volte a settimana. Zoom si accoda alle altre grandi azienda che remano contro le politiche di lavoro flessibile. Amazon e Disney, per esempio, sono tra le società che, recentemente, hanno ridotto i giorni di lavoro a distanza.

La situazione dopo la pandemia

"Continueremo a sfruttare l'intera piattaforma Zoom per mantenere i nostri dipendenti e i team dispersi connessi e lavorare in modo efficiente", ha affermato l’azienda. Ma Zoom è sotto pressione crescente poiché l'espansione del lavoro remoto spinge i rivali, come Microsoft, ad aggiornare le loro offerte video. La crescita ha subito un forte rallentamento dopo la pandemia. All'inizio di quest'anno, ha annunciato che avrebbe tagliato il 15% del suo personale e che i dirigenti avrebbero subito importanti tagli salariali. Le sue azioni valgono circa $ 68 a testa oggi, in calo da oltre $ 500 al picco di ottobre 2020.