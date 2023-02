Zoom annuncia 1300 licenziamenti e tagli ai bonus aziendali

I licenziamenti riguardano il 15% della forza lavoro. Zoom ha comunicato di voler lasciare a casa 1.300 dipendenti e subito dopo l'annuncio, il titolo della piattaforma è volato in Borsa al +6%. L'amministratore delegato di Zoom Video Communications, Eric Yuan, ha dichiarato di aver più che triplicato la forza lavoro durante la pandemia e di aver "fatto errori", per esempio non analizzando se la crescita della società fosse sostenibile. Yuan ha poi detto che si taglierà il compenso del 98% e che i bonus aziendali saranno sospesi per il 2023. Gli altri top manager riceveranno un taglio dello stipendio del 20%.