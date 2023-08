Borsa, per Milano avvio in forte ribasso: crollano le banche

Il Ftse Mib ha ceduto prima lo 0,5%, per poi scendere a -2,02%. In rosso i titoli delle banche dopo la mossa del governo sulla tassazione degli extraprofitti bancari. Affondano Bper (-11%) e Banco Bpm (-9%), ma soffrono tutte le quotate a Piazza Affari

La Borsa di Milano apre in rosso: il Ftse Mib ha ceduto prima lo 0,5%, per poi scendere a -2,02%. Crollano i titoli delle banche dopo la tassa sugli extraprofitti bancari decisa dal governo Meloni. Affondano Bper (-11%) e Banco Bpm (-9%), ma soffrono tutte le quotate a Piazza Affari. Intesa Sanpaolo cede il 7,2%, Unicredit il 5,9%, Mps il 6,4%, Finco il 5,49%, Mediolanum il 4,9%, Mediobanca il 3,37% e Banca Generali il 2,84%.

L'andamento dello spread

Piazza Affari, questa mattina, fa decisamente peggio rispetto alle altre Borse europee che segnano solo un lieve calo. Mentre lo spread tra Btp e Bund è in in crescita in apertura di giornata a 171 punti, contro i 168 di ieri. Il rendimento del decennale scende al 4,192%, contro il 4,25% precedente. Ieri il Tesoro ha comunicato l'emissione di Bot annuali per 8 miliardi di euro per l'asta in programma il 10 agosto.