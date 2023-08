7/10 ©IPA/Fotogramma

Per evitare addebiti onerosi nei Paesi che non adottano l’euro, è consigliabile prelevare in valuta locale. Se la transazione avviene in uno dei Paesi appartenenti all’area “Sepa”, che include l'Unione Europea e alcuni Stati extra UE aderenti, non sono previste commissioni. Se invece ci si trova in vacanza in uno Stato diverso il cambio valuta potrebbe applicare costi aggiuntivi