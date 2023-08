Tassi e prezzi, il richiamo alla prudenza di Panetta

Il futuro governatore della Banca d'Italia, e attuale membro dell'esecutivo della Bce, è dell'idea che bisogna calibrare con flessibilità la politica monetaria per evitare costi inutili all'economia. Non solo aumentando i tassi ma anche mantenendoli agli attuali livelli per un periodo più lungo. Il costo del denaro a fine luglio è stato alzato al 4,25%.

Mantenere a lungo il costo del denaro a un certo livello, spiega il banchiere, è importante tanto quanto alzarlo. Un messaggio che appare come un invito alla prudenza per evitare danni all’economia. L’auspicio del banchiere italiano, che sottolinea come i prezzi mostrino segnali di raffreddamento ma la stretta monetaria ha bisogno di tempo per avere effetto, arriva a pochi giorni dall’ultimo aumento dei tassi, nel giro di un anno passati dallo 0 al 4,25 per cento .

La strategia della Bce

Una ricetta, quella adottata dalla Bce, fondata sulla convinzione che i maggiori costi per prendere in prestito i soldi sia utile a riportare nel medio periodo l’inflazione al 2 per cento, ma che ha ripercussioni sulle tasche di molti, rendendo per esempio più costosi gli investimenti per le imprese così come i mutui per le famiglie.