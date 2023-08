1/10 ©IPA/Fotogramma

È partito ieri, lunedì 31 luglio, il via alla possibilità di richiedere l’incentivo per assumere i Neet, ovvero giovani sotto i 30 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Sul sito nell’Inps è disponibile il modulo per la domanda online diretto alle aziende che vogliono usufruire del bonus

Lavoro, bonus assunzioni Neet: come aderire