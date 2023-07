Edilizia, Assoimmobiliare: "Dialogo aperto con il governo"

Il presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni, ha incontrato il Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. Lo rende noto Confindustria - Assoimmobiliare in una nota stampa. Tra i temi trattati edilizia residenziale, rigenerazione urbana, transizione energetica dei fabbricati.

"Includere in transizione green immobili terziari e commerciali"

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, Albertini Petroni ha indicato un percorso possibile: far sì che le misure previste dal Governo per sostenere la transizione green e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive europee siano estese a tutte le tipologie di immobili, a partire da quelli residenziali, includendo anche gli immobili terziari e commerciali. "Non possiamo pensare che il costo della transizione sia in capo soltanto a due soggetti: o alle famiglie o all'erario. Deve essere adottato un insieme bilanciato di soluzioni che consenta al Paese di avvalersi anche delle risorse messe a disposizione da tutti i portatori di interesse" ha sottolineato Albertini Petroni che ha aggiunto che "tra gli strumenti a disposizione bisogna agevolare per quanto possibile il mercato di sostituzione, con strumenti fiscali e di semplificazione: la riduzione di imposta di registro per l'operatore immobiliare che riceve in permuta un appartamento da riqualificare a fronte della vendita di un appartamento in classe A; l'estensione della platea dei soggetti - quali le società immobiliari e tutti gli altri organismi di investimento collettivo del risparmio - che possono beneficare degli incentivi fiscali (bonus energetici), fino ad oggi destinati solo alle persone fisiche".