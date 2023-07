Bonus vacanze, come risparmiare con carta giovani e sconti regionali

In un'estate calda anche sul fronte dei prezzi, è possibile trovare un po' di refrigerio usufruendo di agevolazioni stanziate dalle regioni per promuovere il turismo sul proprio territorio. Dagli sconti per i costi di viaggio a quelli per il pernotto ai siti culturali, da Nord a Sud è caccia alle promozioni ancora valide per il 2023. Per chi ha meno di 35 anni la Carta nazionale giovani offre riduzioni per viaggi in tutta Italia