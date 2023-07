Pnrr, governo: modifiche agli obiettivi della quarta rata

Palazzo Chigi chiede all'Europa di rivedere dieci dei ventisette traguardi che avrebbe dovuto raggiungere entro giugno scorso, in modo da poter avere altri 16 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa. Intanto si attende ancora il via libera di Bruxelles per la terza tranche da 19 miliardi

Dagli asili nido ai treni per i pendolari, passando per le caldaie a gas e le colonnine elettriche per la ricarica delle auto. Sono queste alcune delle modifiche che il governo chiede all’Europa per avere la quarta rata del Piano Nazionale di Ripresa.

Modifiche per avere più tempo

Dei ventisette obiettivi da centrare entro fine giugno, dieci per Palazzo Chigi sono da rivedere, in modo che – ha spiegato il ministro Raffaele Fitto – i tempi per avere i 16 miliardi previsti non si allunghino troppo.

Terza rata ancora in stallo

Il riferimento è alla terza tranche del Pnrr, quella da 19 miliardi, che l’Italia attende da mesi e che è ancora sotto la verifica dell’Unione. Il piano anti-crisi, infatti, è strutturato in modo che gli Stati possano ottenere i finanziamenti solo dopo aver raggiunto determinati traguardi. Circostanza che il nostro Paese non ha fatto per intero per quanto riguarda l’ultimo semestre, visto che chiede dei cambiamenti.