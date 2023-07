Ecobonus 2023, i fondi rimasti per acquistare veicoli meno inquinanti

Fino al 31 dicembre di quest’anno sarà possibile rottamare la propria vettura usufruendo di uno sconto in fattura per l’acquisto di automobili e motociclette con minore impatto ambientale. Dei 630 milioni di euro complessivi stanziati dal governo le detrazioni per i veicoli non elettrici sono andate esaurite in poco tempo, mentre per le marche ibride plug-in ed elettriche le vendite restano al palo nonostante gli sconti. Mercato dell’auto in ripresa con le immatricolazioni che ad aprile sono salite del 29,2%