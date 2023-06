Vendite di case in calo, ma i prezzi non scendono

A causa dei continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Bce, acquistare casa è sempre più difficile per via delle rate dei mutui sempre più alte. Le compravendite secondo Nomisma sono destinate a scendere di quasi il 15% nel 2023 rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, i prezzi delle case per il momento hanno al più rallentato la crescita, ma senza diminuire. Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, ha spiegato a Sky TG24 Business come in molti a causa di queste difficoltà sono stati costretti a rinunciare a comprare casa e a vivere in affitto, causando tensioni nel mercato delle locazioni.

