Chiara Ferragni, il gruppo Avm rileva quota del 26% di Fenice

Alchimia, veicolo di investimento fondato da Paolo Barletta, ha siglato un accordo per la cessione di una quota di Fenice al gruppo AVM. L'imprenditrice: "Orgogliosa che Avm abbia scelto di investire in questo marchio"

Novità nell’assetto societario di Fenice. La società di Chiara Ferragni cede infatti una quota pari al 26% ad Avm Gestioni, società d’investimento guidata da Giovanna Dossena. In particolare, come riporta il Sole 24 ore, Alchimia, veicolo di investimento fondato da Paolo Barletta, ha siglato un accordo per la cessione di una quota di Fenice al gruppo AVM.