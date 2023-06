Pnrr Francia e Malta, via libera dall'Ue a modifica piani con Repower

Economia

Partiamo dal Mes. Ieri la Commissione Esteri della Camera ha approvato un testo base senza la maggioranza (assente), con le opposizioni che hanno votato a favore. La ratifica è attesa entro il 30 giugno: visti i numeri e le posizioni, sarà una giornata complessa. Alla Camera, su 400 deputati, 280 (tra cui Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, M5S) sono contrari o scettici mentre i favorevoli sono 120. Stando così le cose, non è chiaro come faccia a passare la ratifica: può accadere solo se in tanti si astengono o non si presentano, com’è successo in commissione