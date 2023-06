Pubblico impiego, ingiusto attendere anni per la liquidazione

Anche sette anni, per uno statale, per avere la buonuscita che spetta quando si va in pensione o si lascia l'impiego. Adesso la Corte Costituzionale ha dichiarato che tutto questo è illegittimo e che il Parlamento deve rimediare per accorciare i tempi, salvaguardando però i conti pubblici. Nel privato, il trattamento di fine rapporto arriva nel giro di tre mesi

Non è giusto fare attendere anni ai dipendenti pubblici per dar loro la liquidazione che spetta quando si va in pensione: è incompatibile con la Costituzione. A dirlo è la Consulta, che rivolge un invito – definito “pressante” - al Parlamento per cambiare le cose.

Fino a sette anni per la buonuscita

E’ quindi illegittimo che gli impiegati dello Stato, o altro ente pubblico, ricevano il trattamento di fine rapporto (soldi dello stipendio accantonati durante la loro carriera) a rate e a distanza di due, ma nei casi estremi anche sette anni, dal momento in cui lasciano il lavoro. Nel privato, di norma, la buonuscita arriva dopo tre mesi, ma la decisione della Corte (simile a quella di qualche anno fa) non obbliga subito la politica a ricalcare i tempi delle aziende ma a intervenire in modo graduale.