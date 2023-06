Sospesa la flat tax incrementale per i dipendenti, nell'emendamento viene stabilita una tassazione agevolata "sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima". Verso acconti e saldi Irpef a rate per gli autonomi ascolta articolo Condividi

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. Questo l'emendamento del governo alla delega fiscale che mette in stand by la flat tax incrementale, che era destinata ai dipendenti. Per il regime incrementale resta ferma "la complessiva valutazione, anche a fini prospettici".

Il comma sostituito Il comma che prevedeva la flat tax incrementale viene infatti sostituito con "l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima". approfondimento Tax Freedom Day 2023, da oggi si smette di lavorare per pagare tasse

Verso acconti e saldi Irpef a rate per gli autonomi Una periodicità mensile per il versamento degli acconti e dei saldi delle tasse per autonomi e professionisti. Lo prevede un emendamento dei relatori alla delega fiscale. La modifica riguarda le "modalità di versamento dell'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale". Si prevede, "mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, senza penalizzazioni per i contribuenti", "una più equa distribuzione" delle tasse "anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto". L'intervento è "senza maggiori oneri pe la finanza pubblica". approfondimento Partite Iva, boom del regime forfettario: i dati della flat tax