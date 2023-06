1/10 ©IPA/Fotogramma

Il collocamento dei Btp Valore è stato un successo: oltre 18 miliardi di euro di raccolta, di cui 1,12 miliardi nell'ultimo giorno. Il Mef ha festeggiato così il risultato “più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail)”

Btp valore chiude a oltre 18 miliardi. Confermati i tassi minimi