Pil Italia, Istat rivede al rialzo stime: +0,6% primo trimestre 2023

Economia

Nel 37% delle province italiane le persone in pensione superano quelle occupate. La soglia della parità è stata sfondata soprattutto al Sud e nelle Isole. Il quadro è destinato a peggiorare alle attuali condizioni demografiche e porterà a gravi conseguenze per il sistema pensionistico

Tra le tante conseguenze della crisi demografica e del progressivo invecchiamento della popolazione a cui si assiste da anni in Italia, c’è quella dell’aumento del numero di pensionati. Come rivela un’analisi del Sole 24 Ore, nel 37% delle province italiane le persone in pensione superano quelle occupate. Sono in totale 39 le province in cui è stata sfondata la soglia della parità