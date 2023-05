Germania in recessione, ma per Scholz l'economia tedesca va molto bene

Per il secondo trimestre consecutivo il Pil della Germania fa segnare un risultato negativo, portando il paese in recessione tecnica. Josel Nierling, manager director di Porsche Consulting, ha evidenziato come dopo aver già chiuso in rosso l’ultimo trimestre del 2022, ci si aspettava che l’economia tedesca potesse avere una crescita a inizio 2023, visto anche l’abbassamento del prezzo del gas. A pesare sull’economia tedesca sono state la diminuzione dei consumi delle famiglie e il crollo dell’export verso la Cina, sceso di oltre il 10% nel primo trimestre rispetto allo scorso anno.

