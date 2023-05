Anche per quest’anno esistono diverse opzioni per chi sta cercando sconti e agevolazioni per le ferie estive. In alcuni casi si tratta di iniziative rivolte solo ai giovani, in altri ai pensionati. Alcune iniziative sono valide in tutta Italia (e all’estero), altre solo in specifiche Regioni. Ecco quali sono le possibilità aperte per risparmiare sui prossimi viaggi