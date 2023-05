Leo: "Ipotesi riduzione tasse delle tredicesime dei dipendenti"

Economia

Decreto lavoro, quanto durerà il taglio del cuneo e chi avrà benefici

Nel testo del decreto Lavoro sono presenti alcune misure importanti, come il taglio del cuneo fiscale per 6 mesi di 7 punti percentuali per chi ha una retribuzione fino a 25mila euro e di 6 punti per chi invece guadagna fino a 35mila euro. Presenti anche le nuove forme di aiuti che sostituiranno il reddito di cittadinanza, come l’Assegno di Inclusione e lo Strumento di attivazione. Innalzata infine a 3mila euro la soglia dei fringe benefit

Un taglio di 4 punti percentuali del cuneo fiscale tra il 1°luglio e il 31 dicembre 2023. È questo quello che prevede il dl lavoro come riferisce il Ministero dell’Economia in una nota, precisando che lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila euro mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. L’aumento in busta paga viene stimato fino a 100 euro mensili medi per il periodo tra luglio e dicembre

LE TEMPISTICHE – Come detto, l’intervento del governo ha una valenza temporale limitata: durerà infatti soltanto per 6 mesi, mentre non c’è ancora nulla di deciso per quanto riguarda il 2024, visto che un eventuale rinnovo costerebbe tra i 12 e i 13 miliardi