BuzzFeed chiude la divisione notizie e licenzia il 15% del personale

Il sito BuzzFeed News sta per chiudere. La decisione è stata confermata dall'amministratore delegato di BuzzFeed Jonah Peretti attraverso una nota allo staff. Peretti ha spiegato che a questa mossa si aggiunge anche la riduzione del 15% della forza lavoro impiegata nella società di media digitali. I licenziamenti riguarderanno 180 dipendenti in team tra cui business, contenuti, tecnologia e team di amministrazione, ha aggiunto il ceo.

Parte dei licenziati saranno riassorbiti da altre testate del gruppo

"Ci impegneremo sui nostri piani di riduzione dei costi e su cosa ciò significherà per i membri del sindacato interessati", ha sottolineato. Peretti ha specificato che le testate di proprietà della società, HuffPost e BuzzFeed.com, hanno segnalato che apriranno una serie di ruoli destinati a chi lavorava a BuzzFeed News. Secondo indiscrezioni del New York Times, la chiusura della divisione si tradurrà nella perdita di 60 posti di lavoro. "Andando avanti, avremo un unico marchio di notizie in HuffPost, che è redditizio e con un pubblico fedele”, ha detto l’amministratore delegato. Peretti ha sottolineando di aver investito molto in BuzzFeed News perché gli piaceva il lavoro fatto ma di essere stato lento ad accettare l'idea che le piattaforme di social media non fornivano il sostegno finanziario richiesto per renderla redditizia.