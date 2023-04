6/8 ©IPA/Fotogramma

Come si legge sulla sezione Economia de Il Corriere della Sera, secondo il presidente di Assindatcolf Andrea Zini “per rendere davvero sostenibile il costo dell’assistenza in casa è necessario agire sulla fiscalità legata alle retribuzioni. Fino a quando non si renderà totalmente deducibile il costo del lavoro domestico (oltre ai contributi anche stipendi, ferie, tredicesima e tfr) le famiglie non avranno reali vantaggi economici”