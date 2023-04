5/9 ©IPA/Fotogramma

La soglia Isee era già stata alzata da 12 mila a 15 mila euro. Ma con l’ultimo decreto bollette il governo ha stanziato anche 405 milioni di euro per prorogare fino al 30 giugno le misure previste dalla finanziaria e per aumentare a 30 mila euro, anziché fino a 20.000 euro come in precedenza, la soglia Isee in caso di 4 figli a carico