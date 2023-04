Giuseppina Di Foggia, AD Terna, prima italiana a guidare partecipata

Una vita nelle telecomunicazioni, con ruoli di crescente responsabilità. Giuseppina Di Foggia, nel 2021 premiata ai CEO Italian Awards come migliore CEO dell'anno nella categoria Tlc, guiderà ora Terna, la rete elettrica nazionale. Dal 2020 amministratore delegato e vicepresidente di Nokia Italia e Country manager per l'Italia e Malta, Di Foggia con la nomina a nuovo ad di Terna diventa la prima donna alla guida del gruppo (TUTTE LE NOMINE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE).



Nata a Roma il 16 luglio 1969, dopo la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica all'Università di Roma "La Sapienza" e l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere, ha conseguito negli Stati Uniti il master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute e ha frequentato corsi di specializzazione e di General management presso la Sda Bocconi di Milano e la Luiss Business School di Roma. Ha iniziato la sua esperienza lavorativa in progetti di Ricerca e Sviluppo ACTS finanziati dall'Unione Europea per la pianificazione e l'implementazione della rete mobile di terza generazione (3G) per poi entrare in Lucent Technologies nel 1998, diventata dal 2006 Alcatel-Lucent e dal 2016 Nokia.