Giorgetti sui bonus edilizi: "Incentivi straordinari vanno rivisti"

Economia

Def 2023, quali sono le novità del Documento di Economia e Finanza

Nel documento approvato dal Consiglio dei ministri viene evidenziato un aumento del Pil dello 0,9%, leggermente superiore a quanto previsto. In calo anche il rapporto debito/Pil, sceso al 144,4%. Il Mef vara un taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi per i lavoratori con redditi medio-bassi. 'Il governo ha tracciato la politica economica per i prossimi anni, una linea fatta di stabilità, credibilità e crescita', ha dichiarato la premier Giorgia Meloni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, il primo del governo Meloni. Nel Documento di economia e finanza il Prodotto interno lordo per il 2023 è previsto in aumento tendenziale dello 0,9%, leggermente di più dello 0,6% previsto. Migliora anche il deficit di bilancio in rapporto allo stesso Pil, scendendo dal 4,5% delle precedenti previsioni al 4,35% tendenziale

IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE ANNUNCIATO DAL MEF – “A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35% del Pil, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5%) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima attuazione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sull'anno in corso”, ha dichiarato il Mef