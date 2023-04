3/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo l'indagine realizzata da Cst Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti, per Pasqua il movimento turistico in città e centri d'arte registra il +12% di presenze rispetto al 2022, con una saturazione media delle strutture ricettive all'80%. In aumento statunitensi, francesi, britannici, spagnoli, austriaci, olandesi, polacchi e svizzeri, più lenta la ripresa da Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud, India, Brasile, Canada, assenti i russi

