Caffè Borbone, motore per il Sud e con obiettivi d’espansione al Nord

L'ultima edizione di Live In, l'evento di Sky TG24 che porta le notizie e i dibattiti fuori dagli studi televisivi e nelle città, si è tenuta a Napoli. Tra gli ospiti dello spazio dedicato all'economia c'era anche Marco Schiavon, amministratore delegato di Caffè Borbone. L'azienda italiana, fondata a Caivano nel 1997, registra anno dopo anno numeri al rialzo e per il futuro punta soprattutto all'espansione nel Nord Italia, continuando a rafforzarsi al Sud e guardando ai mercati esteri.

La storia dell’azienda

Fondata nel 1997 a Caivano (in provincia di Napoli) come attività di torrefazione e confezionamento di caffè, Caffè Borbone è oggi uno dei principali produttori di caffè monoporzionato in Italia. Una vasta gamma di cialde e capsule compatibili che coprono l’elevata domanda del mercato. L’azienda nasce da un’idea del fondatore Massimo Renda: forte dell’esperienza maturata nella torrefazione di famiglia, intuisce le potenzialità del business muovendo i primi passi nel vending e acquistando poi la prima macchina per la produzione delle cialde, l’inizio del successo dell’azienda. In pochi anni Caffè Borbone si afferma come uno dei marchi più apprezzati in Italia e nel 2018 entra nel capitale sociale Italmobiliare con il 60% delle quote, mentre il 40% rimane al fondatore che prosegue il suo impegno manageriale come presidente.

Caffè Borbone è stata la prima in Italia a proporre agli appassionati di caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può essere utilizzata per la produzione di compost. Oltre a questo, è stata la prima azienda a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della carta e subito dopo ha lanciato anche la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro.

Oggi l’azienda presidia in maniera capillare tutti i canali distributivi e occupa una delle prime posizioni sul mercato del caffè porzionato, risultando leader assoluta nel comparto delle cialde e terzo marchio nelle capsule. Negli ultimi 5 anni Caffè Borbone ha visto una crescita costante, culminando nel 2022 con ricavi pari a 262,7 milioni.

A oggi l’azienda è il primo marchio per vendite nei negozi specializzati con obiettivi di ulteriore crescita sulla grande distribuzione, i negozi di elettronica e il web, comparto in cui il brand è già best seller su Amazon con 4 prodotti nella categoria alimentari e in quella cialde e capsule di caffè.