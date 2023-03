Francia, 5 banche perquisite per sospetta maxi frode fiscale

L’operazione ha coinvolto 160 investigatori, 16 magistrati e 6 procuratori tedeschi, nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea. La maxi indagine riguarda la sospetta frode fiscale aggravata di alcuni istituti bancari. Sono in corso diverse perquisizioni nelle varie sedi di cinque banche francesi a Parigi e nel sobborgo finanziario de La Défense. La conferma è arrivata dalla Pnf, Procura nazionale finanziaria, dopo la che notizia era stata pubblicata dal quotidiano Le Monde. Le operazioni "intervengono nel quadro di 5 inchieste preliminari aperte il 16 e 17 dicembre 2021 per riciclaggio aggravato di frode fiscale aggravata.

Le indagini

La Pnf ha precisato che si tratta di quello che in gergo viene definito "frode CumCum", una truffa fiscale sui dividendi. Nel mirino, secondo Le Monde, ci sono la Société générale, BNP Paribas, Exane (filiale di BNP), Natixis e HSBC. La vicenda "CumExFiles" era stata rivelata da un consorzio di quotidiani nel 2018 e il totale della truffa era stato valutato inizialmente in 55 miliardi. Una somma corretta successivamente al rialzo e arrivata a 140 miliardi di euro in 20 anni. Il meccanismo consentiva alle banche di sfuggire alla tassa sui dividendi imposta ai detentori esteri di azioni di imprese francesi quotate in borsa.