S&P taglia il rating di First Republic Bank a spazzatura

Economia

La notizia ha causato timori anche in Europa, dove le Borse il 10 marzo hanno chiuso in negativo. Intanto Elon Musk sarebbe 'aperto all'idea' di comprare l'istituto

La Silicon Valley Bank è fallita, e le autorità della California l’hanno chiusa. A dirlo è la Federal Deposit Insurance Corp, l'agenzia federale di assicurazione sui depositi: si tratta del primo istituto assicurato dalla Fdic a fallire. La banca ha circa 209,0 miliardi di dollari in asset e 175,4 miliardi in depositi, ed era la sedicesima banca americana per dimensione patrimoniale