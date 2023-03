Pagamenti con i Pos, istituito tavolo tecnico presso il Mef

La discussione sui pagamenti con i Pos

Governo Meloni, manovra: via norma Pos. Meloni: troveremo modo

Il dibattito sui pagamenti tramite i Pos è nato a fine novembre quando il governo ha previsto nella legge di bilancio l'aumento da 30 a 60 euro del limite delle transazioni oltre le quali scattano le sanzioni per il mancato utilizzo del Pos. Il tetto dei 30 euro era però legato a uno degli obiettivi del Pnrr sulla digitalizzazione delle procedure centrati a fine giugno 2022 dal governo precedente, guidato da Mario Draghi, e non era modificabile per la Commissione europea. Le sanzioni quindi sono rimaste per chi nega l'uso del Pos oltre i 30 euro di spesa, ma è stata introdotta l'istituzione di un tavolo permanente per limitare i costi obbligati dei pagamenti digitali a carico degli esercenti.