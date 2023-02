Spid, rischio stop ad aprile? Cosa sappiamo

2/8 ©IPA/Fotogramma

Il problema principale per i gestori sono i costi: le spese per i servizi di assistenza ai 33 milioni di cittadini e alle 12mila Pubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema sono ingenti e il governo non ha mai creato le condizioni per far sì che i privati adottassero lo Spid e creassero flussi di cassa per le aziende che gestiscono questo servizio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia