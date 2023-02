Edilizia, le novità con lo stop a sconto in fattura e cessione crediti

Cosa cambia con l'abolizione dello sconto in fattura e della cessione del credito per chi vuole ristrutturare casa nel 2023. GUARDA IL VIDEO

Il governo, abolendo lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi cantieri, ha deciso di mettere fine alla possibilità di ristrutturare casa senza sostanzialmente anticipare alcuna spesa. I vari bonus edilizi - il superbonus 110% ma non solo - permettevano al proprietario infatti di chiedere uno sconto in fattura direttamente all'azienda edile, che in questo modo apriva il cantiere anticipando le spese che avrebbe poi recuperato cedendo il credito fiscale.

Cosa cambia nel concreto



Facciamo un esempio concreto, prendendo il caso della ristrutturazione di un condominio composto da dieci appartamenti. Secondo i dati di Enea, in media gli interventi di ristrutturazione finanziati con il Superbonus 110% (ora, dal 2023, abbassato al 90%) sui condomini sono costati poco meno di 600mila euro. Con lo sconto in fattura - ormai abolito - i proprietari di casa hanno potuto chiedere all'azienda edile di anticipare il 90% delle spese. Sono stati così stati chiamati ad anticipare solo 6mila euro a testa. Questo in teoria, perché in realtà lo sconto in fattura richiede dei costi amministrativi e un tasso di sconto legato al credito.