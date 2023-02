Bce: rialzo 50 punti a marzo necessario per riportare inflazione al 2%

Economia

Con l'aumento dei tassi BCE, salgono anche i costi per le imprese che prendono soldi a prestito in banca. Abbiamo fatto alcuni calcoli, tenendo conto dei parametri poco omogenei, come durata e finalità del finanziamento o anche il settore industriale in cui viene erogato

Con la salita dei tassi d'interesse aumentano i costi per finanziarsi: non solo per le famiglie, ma anche per le imprese. A quanto ammonta questo aggravio? Se a dicembre 2021 l'interesse medio applicato per i prestiti alle imprese era sotto l'1,3%, a dicembre 2022, al termine di un anno di rialzi dei tassi, il costo era quasi triplicato, avvicinandosi al 3 e mezzo per cento (dati ABI)