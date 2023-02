Stellantis chiede uno sconto ai fornitori, ma la filiera non ci sta

Gli sforzi messi in atto da Stellantis per ridurre i propri costi di produzione stanno facendo sorgere qualche mugugno. La multinazionale dell’automotive ha richiesto nei giorni scorsi uno sconto del 7% sulle commesse ai propri fornitori di componenti. “È evidente che Stellantis sta soffrendo come tutti noi l’aumento dei costi legato all’energia e materie prime” - spiega a Sky TG24 Business Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, che rappresenta buona parte della filiera automotive - “ma qualcosa è andato storto in questo meccanismo”. La maggioranza delle imprese di Federmeccanica si trovano schiacciate tra “i grandi player del settore” automobilistico – continua Visentin – e i produttori d’acciaio”, il che non dà la possibilità alle aziende di girare sui clienti l’incremento dei costi di produzione.

