Ansaldo Energia, contratto per 4 turbine a gas in Azerbaigian

Firmato oggi il contratto tra Ansaldo Energia e Azerenerji, il più grande produttore di energia elettrica della Repubblica dell'Azerbaigian. All’atto della firma erano presenti il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e il Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Contestualmente, è stata posta la prima pietra dei lavori di sviluppo e ammodernamento della centrale. L’accordo prevede la fornitura da parte dell’azienda italiana di quattro turbine a gas, per un valore di oltre 160 milioni di euro. "L'Azerbaigian è un Paese strategico per l'Italia e Ansaldo Energia ha individuato significative opportunità di business e, di conseguenza, abbiamo scelto di aprire una nostra filiale in loco per contribuire allo sviluppo energetico del Paese”. Lo afferma Stefano Santinelli, Chief of International & Public Affairs.

"Un segnale di fiducia per il futuro” vedi anche Ansaldo E.: Cda, ok aumento di capitale da 550 mln “Un accordo importante che evidenzia il valore della partnership strategica tra Italia e Azerbaigian, tanto più significativo perché sul settore della produzione energetica, che apre la strada ad una più ampia presenza del Made in Italy e delle sue eccellenze produttive anche in altri settori industriali” ha commentato il Ministro Urso. “I nuovi contratti dimostrano come Ansaldo Energia ha tecnologie e competenze riconosciute proprio nei Paesi a più alta crescita. Un segnale di fiducia per il futuro”. Le quattro turbine a gas di Ansaldo Energia saranno installate come ulteriore impianto di generazione (ciclo combinato) presso la centrale "Azerbaijan", situata nella città di Mingachevir. Con questa nuova fornitura, l'impianto sarà concepito come due turbine a gas per ogni turbina a vapore, determinando un significativo aumento dell'efficienza e una diminuzione dei consumi di gas.



L'impianto garantirà la sostenibilità energetica “Oggi è un giorno molto importante per il settore energia dell'Azerbaigian, in cui sono state gettate le basi per la costruzione di una nuova centrale elettrica nel nostro Paese” ha ribadito il Presidente di Azerenerji, Baba Rzayev. “Con le ultime tecnologie fornite da Ansaldo Energia l'impianto garantirà la sostenibilità energetica, soddisferà le crescenti esigenze energetiche del nostro Paese e contribuirà alla tutela dell'ambiente, al risparmio di gas naturale nella produzione di energia elettrica e all'espansione del nostro potenziale nell’export.

