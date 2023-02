Inflazione, quando caleranno i prezzi? Ecco le previsioni

2/8 ©IPA/Fotogramma

IL QUADRO ECONOMICO GENERALE - Nel quadro delineato dall'Upb la crescita dell'economia è confermata per quest'anno in deciso rallentamento allo 0,6% (dal +3,9% del 2022). Mentre per il 2024 è rivista lievemente al rialzo all'1,4% (+0,1 punti percentuali), "ipotizzando il progressivo miglioramento del contesto geopolitico ed economico internazionale". Una stima in linea con quella del governo per quest'anno ma non per il prossimo, visto che la Nadef indica per il 2024 un +1,9%

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia