Spotify, licenziamenti in arrivo: a rischio il 6% dei dipendenti

Lifestyle

Spotify Wrapped 2022, le canzoni e gli artisti più ascoltati dell’anno

Lo classifica annuale della piattaforma di streaming più popolare al mondo rivela che la superstar portoricana è per il terzo anno consecutivo l'artista più ascoltato a livello globale. Tra gli italiani, i Maneskin battono tutti all’estero. As It Was di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto. Ecco tutto quello che c’è da sapere

La superstar portoricana Bad Bunny (in foto) è per il terzo anno consecutivo l'artista più ascoltato in streaming a livello globale, mentre As It Was di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto. Lo rivela Spotify Wrapped 2022, la super classifica annuale della piattaforma di streaming più popolare al mondo

Tra gli italiani, i Maneskin battono tutti all'estero, Sfera Ebbasta è l'artista più popolare in Italia e Brividi di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata, secondo Spotify Wrapped 2022. La classifica rivela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che più hanno scandito l’ultimo anno per i 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo