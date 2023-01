Horowitz: “La lezione dell’Emilia: più mutualismo nell’economia”

Cos'é il “coefficiente di Gini”? È un indice usato per misurare la disuguaglianza: descrive come il reddito è distribuito tra la popolazione di un Paese. Basandosi su questo indice, la Banca Mondiale sottolinea come la situazione sia andata peggiorando, sia negli Stati Uniti che in Italia, negli ultimi anni. “Questo peggioramento - spiega a Sky TG24 Business Sara Horowitz, sindacalista ed ex membro della FED di New York - dovrebbe far riflettere sul concetto di mutualismo. Le cooperative, i sindacati, le varie organizzazioni della società civile dovrebbero essere maggiormente incluse nei processi economici”.

Come siamo messi in Italia? “Da voi esistono realtà virtuose – spiega Horowitz - come l'Emilia Romagna, che ha una delle distribuzioni di reddito più eque al mondo! Questo è possibile grazie alla presenza, in quel territorio, di un mutualismo che ha favorito la creazione di istituzioni civiche di supporto”.

