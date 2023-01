Fmi, Georgieva: 2023 anno duro per l’economia, metà Ue in recessione

Rallentamento globale

approfondimento

Inflazione, guerra, energia: l'economia del 2022 in sei grafici

Il motivo di tanto pessimismo è che le tre grandi economie, Stati Uniti, Unione Europea e Cina, stanno tutte rallentando contemporaneamente. Gli Stati Uniti sono i più resistenti ma l'Unione Europea è stata duramente colpita dalla guerra in Ucraina. "La Cina rallenterà ulteriormente quest'anno. E questo si traduce in tendenze negative a livello globale. E se guardiamo ai mercati emergenti, alle economie in via di sviluppo, il quadro è ancora più negativo" – ha concluso la Georgieva.

Lotta all’inflazione

Nonostante il rallentamento della crescita la lotta all'inflazione resta prioritaria e l’Fmi invita le banche centrali ad andare avanti nella stretta monetaria senza indugi.

Calano le stime di crescita

Al momento il Fondo monetario internazionale stima che la crescita mondiale si attesterà quest'anno al 2,7%. "Ma forse", ha ammesso Geoergieva, "sarà anche meno. Ricordate che nel 2021 era al 6% e che è scesa al 3,2% quest'anno. In questo nostro mondo, “caratterizzato da shock sempre più frequenti e devastanti, dobbiamo tenerci per mano, dobbiamo lavorare insieme”. La mia istituzione, ha concluso il capo dell’Fmi – “ha il compito di riunire i responsabili delle politiche economiche in modo da poter essere saggi e perseveranti di fronte alle sfide davvero drammatiche che abbiamo di fronte".