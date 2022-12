Borsa, Wall Street chiude il 2022 in calo: è l'anno peggiore dal 2008

Indici al ribasso durante l'ultima seduta del 2022. Quest'anno lo S&P 500 ha perso il 19,4%, il Nasdaq il 33,10%, il Dow Jones l'8,78%. Per la borsa americana sono i risultati peggiori dai tempi della grande crisi finanziaria globale del 2008. Tra le ragioni del calo ci sono la politica monetaria della Fed, l'inflazione, la guerra tra Russia e Ucraina e le preoccupazioni per i casi di Covid in Cina