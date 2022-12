3/13 ©IPA/Fotogramma

Trattandosi di un acconto, la somma - in caso di chiusura a debito - verrà detratta dall’Iva in scadenza a gennaio per i contribuenti con liquidazione mensile. Per chi ha la liquidazione trimestrale la detrazione avverrà invece dall’Iva annuale

Manovra, flat tax al 15% per Partite Iva fino a 85mila euro: ecco come funzionerà