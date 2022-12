Vodafone, Margherita Della Valle nuovo Ceo global della compagnia

Nick Read lascerà la guida di Vodafone, di cui è amministratore delegato, dal prossimo 31 dicembre, restando advisor del cda fino al 31 marzo. Il suo posto verrà assunto ad interim da Margherita Della Valle, che manterrà anche l'incarico di direttore finanziario, in attesa che la ricerca di un nuovo group chief executive da parte del cda porti all'individuazione di un nuovo amministratore delegato. A comunicarlo, in una nota, il gruppo di telecomunicazioni britannico.

Read: "Privilegio spendere 20 anni in Vodafone"

"E' stato un privilegio spendere oltre 20 anni della mia carriera in Vodafone e sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto per i nostri clienti e la società in Europa e in Africa. Ho convenuto con il board che questo fosse il momento giusto per passare la mano a un nuovo leader che possa consolidare i punti di forza di Vodafone e catturare le significative opportunità che abbiamo davanti", ha commentato Read.