Energia, Tronchetti Provera: "Crisi mette a rischio democrazia in Ue

Economia

Bollette, verso la fine del mercato tutelato: è allarme per i prezzi

Il 1° gennaio si entra nel regime di libertà per l'elettricità consumata da condomini e microimprese e per il gas consumato dalle famiglie. A fornire le stime dei rincari è Assoutenti, sulla base di dati Arera. Si chiede al governo di varare “subito una proroga del mercato tutelato gas, almeno fino al gennaio 2024 come per la luce, con possibilità di ulteriori rinvii se dovesse proseguire l'emergenza in atto'

Cresce la preoccupazione per l’imminente fine del mercato tutelato, prevista per il 1° gennaio 2023 per l’energia elettrica consumata da microimprese e condomini e per il gas consumato dalle famiglie. Assoutenti parla di tariffe sul mercato libero “letteralmente fuori controllo”

Una famiglia, spiega l’associazione a tutela dei consumatori, che attiva oggi un contratto a prezzo bloccato sul mercato libero “si ritrova a dover affrontare una bolletta media che, per il gas, raggiunge quota 5.077 euro annui". La differenza di spesa con il mercato tutelato è di 3.173 euro