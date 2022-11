3/10 ©IPA/Fotogramma

Diversa la situazione per chi invece usufruirà del Reddito per la prima volta. L’erogazione in questo caso è partita ancora prima, lo scorso 16 novembre. Ogni mese i pagamenti sono organizzati secondo questo modello: prima i nuovi percettori e poi tutti gli altri. Le date sono le stesse previste per l’erogazione della pensione di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, chi sono gli occupabili e le novità