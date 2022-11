Credit Suisse, nuova perdita stimata a 1,5 miliardi

Credit Suisse chiuderà in rosso anche il quarto trimestre dell'anno, con una perdita prima delle tasse che dovrebbe attestarsi attorno agli 1,5 miliardi di franchi e che si aggiungerà ai 5,9 miliardi già accumulati nei primi nove mesi del 2022. Un risultato a cui hanno contribuito i deflussi dei denari dei clienti, preoccupati per la tenuta della banca, impegnata in un difficile piano di ristrutturazione dopo gli scandali che l'hanno travolta negli ultimi anni. Dall'inizio di ottobre all'11 novembre, il Credit Suisse ha registrato uscite nette di depositi e attività in gestione pari a circa il 6% delle masse che deteneva a fine settembre, con gli asset di un business strategico come il wealth management scesi del 10% e i depositi della Banca Svizzera ridottisi dell'1%. In pratica, in meno di un mese e mezzo, i clienti hanno spostato una quantità di denaro pari a circa 84 miliardi di franchi, secondo i calcoli di Bloomberg. I deflussi sono stati definiti "preoccupanti" da Jp Morgan, paragonabili a quelli registrati da Ubs durante la grande crisi finanziaria, ma su base annualizzata e non nel giro di un solo trimestre.