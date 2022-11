Volkswagen, accordo su stipendi in Germania: +8,5%

Dopo 11 ore di trattative si è trovato un accordo salariale con Volkswagen per le fabbriche dell’area occidentale della Germania, dando a circa 125.000 lavoratori l’8,5% in più di stipendio. L'annuncio è stato fatto dal sindacato metalmeccanico tedesco IG Metall in un comunicato. L’accordo ha durata di 2 anni e prevede un aumento in busta paga del 5,2% da giugno 2023 e un altro 3,3% da maggio 2024, oltre a un pagamento forfettario del valore di 3.000 euro al netto delle tasse. Questa intesa sindacale arriva a pochi giorni di distanza da quello più generale che ha riguardato il settore metalmeccanico, per il quale è stato già deciso un aumento salariale analogo.